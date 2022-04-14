الطاقة الشمسية تغطي 65% من استهلاك بلدية دير علا

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية دير علا الجديدة مصطفى الشطي إن مشروع الطاقة الشمسية الذي نفذته البلدية سيغطي ما قيمته 390 ألف دينار من قيمة الفاتورة السنوية للطاقة وبواقع 65%.

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وأضاف الشطي خلال استقباله مدير الوكالة الكندية ومسؤول المنح بالشرق الاوسط، شوون بويد أمس الأربعاء، إن المشروع الذي الممول من كندا ضمن مشروع "سيد" سيسهم بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخفض تكلفة الكهرباء على البلدية وتوفير فرص عمل للذكور والاناث من شباب المنطقة.



ولفت الى أن الوفر الذي حققه المشروع في مرحلته الاولى سيتم من خلاله عمل خلطات اسفلتية لمناطق البلدية، مبينا ان التوفير بفاتورة الطاقة سينعكس تنمويا على مناطق البلدية.



وأعرب الشطي عن أمله بالمزيد من الدعم لمثل هذا النوع من المشروعات التي ستكون داعما حقيقيا للبلدية من خلال توفير مشروعات مستقبلية لإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة.



من جهته عبر مدير الوكالة الكندية عن إعجابه الشديد بنجاح هذا النوع من المشروعات في البلدية، مبدياً اهتمامه بما تم انجازه وتحقيقه باعتباره نواة للتعاون مستقبلاً.



وأشار مدير مشروع التنمية الاقتصادية و الطاقة المستدامة في "سيد" المهندس محمد رمضان إلى تعاون بلدية دير علا وكوادرها في تنفيذ المشروع وتحقيق رؤى التنمية المستدامة وخلق ثقافة نوعية لأبناء المجتمعات المحلية.



وتحدثت مدير وحدة التنمية المحلية في البلدية المهندسة أمل الحوارات حول أهمية هذه المشروعات في مواجهة آثار التغير المناخي، مبينة أن للبلدية خططا ومشروعات تنتظر التمويل.