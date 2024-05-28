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الثلاثاء، 28-05-2024 11:42 ص

"الطاقة المتجددة" يوقع 50 اتفاقية مع منشآت صناعية

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الوكيل الإخباري - يوقع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بعد غد الخميس، 50 اتفاقية مع المنشآت الصناعية المشاركة والمستفيدة من منح البرنامج وخدماته، بتمويل من الصندوق مع تقديم الدعم الفني المجاني من قبل فريق من الخبراء المختصين.

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وسيتم التوقيع خلال حفل يقام برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة/ رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن ممثلة برئيسها المهندس فتحي الجغبير.


وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، يأتي الحفل الذي سيقام في غرفة صناعة الأردن بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 78، حيث يهدف إلى تعزيز أسس التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ببرامج رفع كفاءة المنشآت الصناعية، ودعم التنمية المستدامة والابتكار، سعياً لتحقيق طموح أردن أخضر.


وستحضر الحفل غرف الصناعة في محافظات المملكة، وشركات التدقيق الطاقي التسعة المعتمدة من قبل الوزارة، والمنشآت الصناعية المستفيدة من البرنامج سابقا والتي كانت قد حققت قصص نجاح.

 




 

 


 

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