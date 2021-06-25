الطاقة: بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي عام 2022

الوكيل الإخباري - توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن يبدأ تشغيل مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في عام 2022 .

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وذكرت الوزارة في التقرير السنوي لانجازتها لعام 2020، أنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع جمهورية مصر العربية وتوقيع اتفاقية عقد تزويد الطاقة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق.



وفي مجال الربط الكهربائي, أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم لرفع قدرة تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة الكهربائية من 24 ميجا واط/ساعة الى 80 ميجا واط/ساعة والتوقيع على اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية باستطاعة 2×80 م ف.أ 132/33 ك.ف.



و بخصوص الربط مع السعودية، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم وتفويض الشركات المعنية في البلدين (شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء السعودية) لاعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع.



وبحسب التقرير، فقد بلغت نسبة الطاقة الكهربائية المولدة باستخدام الغاز الطبيعي 80 % والطاقة المتجددة بنسبة 20 % .

و بشأن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة، فقد بلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 2063.3 ميجا واط.



وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكهم بإستخدام عدادات صافي القياس والنقل والعبور 723.6 ميجا واط والمشاريع التي يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها إلى شركات الكهرباء 1339.7.



وبخصوص التوليد باستخدام الصخر الزيتي، فقد تم تنفيذ المشروع والذي يعتمد على الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء من قبل شركة عطارات للطاقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التجارب التشغيلية للمشروع وتشغيله تجارياً خلال الربع الثالث من العام 2021.

