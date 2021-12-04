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السبت، 04-12-2021 01:37 م

الطاقة : بوادر إيجابية لوجود الفوسفات في “الريشة”

مناجم الفوسفات


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إطلاق مشروع التنقيب عن الفوسفات في مناطق حقل غاز الريشة، مشيرا إلى أن هناك بوادر إيجابية لوجود الفوسفات.

وبين الخرابشة خلال حديثه للتلفزيون الأردني، السبت، أنه تم البدء بمساحة 3 آلاف كيلومتر وبوشر العمل الان بمساحة 120 كيلومتر.

يذكر أن وزير الطاقة والثروة المعدنية ، صرح الأسبوع الماضي، إن العمل جار على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في الأردن، ومن ثم التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستكشافية، مؤكدا أن الوزارة لن تتعامل مع أي شركة ما لم يكن لديها الخبرات الكافية.

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