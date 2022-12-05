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الإثنين، 05-12-2022 12:16 م

الطاقة: تزويد منازل بلدية قطر ورحمة بوادي عربة بوحدات انارة ليد

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الوكيل الإخباري - زودت وزارة الطاقة والثروة المعدنية (صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) منازل بلدية قطر ورحمة في وادي عربة بوحدات إنارة موفرة للطاقة (ليد)، بواقع 5 لمبات لكل منزل.

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جاء ذلك ضمن حملة نفذت بالتعاون مع بلدية رحمة وقطر، بإشراف فريق من صندوق الطاقة المتجددة بهدف المساهمة في خفض استهلاك الكهرباء في منازل المواطنين، وتقديم لمبات موفرة بجودة عالية، ما يسهم في خفض قيمة فاتورة الكهرباء في هذه المنازل.


وتأتي الحملة ضمن برنامج يوزع خلاله الصندوق بالتعاون مع شركة (باوتك) لمبات موفرة للطاقة على 10 آلاف مستفيد في 10 مناطق وقرى ضمن جيوب الفقر في مختلف محافظات الأردن، تشمل (غور فيفا وقطر ورحمة والرويشد والريشة ومنشية الغياث وفنوش والخشافية والمناخر) لتحقيق أهداف الوزارة في تعزيز وسائل وتكنولوجيات ترشيد وكفاءة الطاقة.

 




 

 


 

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