"الطاقة" تستعرض مشاريعها المنجزة وقيد الإنجاز في البادية الجنوبية

الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استكمال تنفيذ مشروع استبدال وحدات الإنارة في بلديات المملكة بوحدات موفرة للطاقة "ليد" بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية.

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وقال إن الحاجة ظهرت أخيرا لزيادة أعداد وحدات الإنارة، وسيتم البدء بالتنفيذ قريبا بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشروع، مبديا الاستعداد لإيصال التيار الكهربائي للمناطق غير المخدومة بعد استكمال المتطلبات اللازمة لذلك.



جاء ذلك خلال مشاركته في زيارة الفريق الوزاري الذي شكّله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى البادية الجنوبية، للوقوف على المشاريع الحكومية المنجزة خلال الـ25 العام الماضية، في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.



وأكد الوزير الخرابشة أهمية مشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية المنفذة في منطقة وادي عربة، وتحقيق الشركات المنفذة للمشاريع فيها لنتائج إيجابية، آملا بزيادة الاستثمارات في وادي عربة في ضوء النتائج، ما سيحقق تنمية المجتمع المحلي في المنطقة.



وتمثلت المشاريع المنجزة في البادية الجنوبية في قطاع النفط والغاز الطبيعي، تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الطبيعي من العقبة إلى شمال المملكة وتوسعاته ويمر في البادية الجنوبية منذ عام 2008، وهو ما يسهم في توفير بتكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الطاقة الأساسية اللازمة للتنمية الاقتصادية، وتزويد الصناعات الوطنية بالغاز الطبيعي كمولد للطاقة ما شأنه تقليل تكلفة الإنتاج ورفع قدرتها على المنافسة، وتوفير مصادر إضافية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعات والتوزيع في المدن، وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة الأردنية.



أما المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ بقطاع الغاز الطبيعي، فتتمثل بمشروع إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، ومن المتوقع أن ينتهي في عام 2026، إذ تعمل الوزارة حاليا ضمن برنامج وطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية وهو أحد أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتقوم شركة فجر الأردنية المصرية (المالكة والمشغلة لأنبوب الغاز الطبيعي الرئيس من العقبة إلى شمال المملكة) بالتنسيق مع وزارة الطاقة، بالسير بالإجراءات اللازمة لإيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية في المدينة الصناعية المنوي إنشاؤها في منطقة القويرة بالعقبة.



وفي قطاع كهربة الريف في البادية الجنوبية، جرى تنفيذ مشاريع إيصال التيار الكهربائي من الشبكات الكهربائية للمواقع على حساب فلس الريف منذ عام 1999 إلى عام 2023، حيث جرى إيصال الكهرباء الى 1118 موقعا لخدمة 3468 منزلا بتكلفة مالية بلغت 10.64 مليون دينار.



كما جرى تنفيذ مشاريع تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لمنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية منذ عام 2019 إلى عام 2023 حيث جرى التركيب لـ510 مواقع.



ومن المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ بقطاع كهربة الريف مشاريع إيصال التيار الكهربائي من الشبكات الكهربائية للمواقع على حساب فلس الريف، والذي ما زال قيد التنفيذ في 37 موقعاً لخدمة 69 منزلاً بتكلفة مالية تبلغ 906182 دينارا.



وما زال العمل جار على تنفيذ مشاريع تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لمنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطني في 100 موقع، ومشاريع تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لمنازل المصابين العسكريين في 56 منزلاً، ومشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات موفرة للطاقة "ليد"، حيث جرى منذ عام 2019 الى الآن استبدال 11824وحدة موفرة للطاقة، وما زال العمل جار على استبدال 1464 وحدة خلال العام الحالي.



وعن المشاريع المنجزة في صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منذ عام 2015 حتى الآن، فتتمثل بمشروع تطبيق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للمراكز الصحية والمنفذ في مركزين صحيين، ومشروع تطبيق الطاقة المتجددة للبلديات والمنفذ في 8 بلديات، ومشروع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للمدارس، وجرى تطبيق المشروع في مدرستين، ومشروع دعم تركيب الخلايا الشمسية للمراكز الصحية الشاملة، وتطبيقه في 3 مراكز صحية.



ومن المشاريع المنجزة أيضا في قطاع الطاقة المتجددة، مشروع طاقة الرياح في الراجف بمحافظة معان (عرض مباشر) بحجم (MWAC): 86 ) حيث ما زال المشروع قيد التشغيل التجاري منذ شهر تشرين الأول 2018، ووفر المشروع 258 وظيفة مؤقته، و43 وظيفة دائمة، ومشروع طاقة الرياح في الفجيج في الشوبك (عرض مباشر) بحجم المشروع (MWAC): 89.1)، وما زال المشروع قيد التشغيل التجاري منذ شهر تموز 2019، ووفر 267 وظيفة مؤقته، و45 وظيفة دائمة.



ومشروع طاقة الرياح في الشوبك (عرض مباشر) بحجم (MWAC): 45 )، وما زال المشروع قيد التشغيل التجاري منذ شهر تشرين الثاني 2020، ووفر 135 وظيفة مؤقته، و 23 وظيفة دائمة، ومشروع شركة فيلادلفيا (الحسينية) باستخدام الخلايا الشمسية على غرار المرحلة الثانية (عرض مباشر) بحجم المشروع (MWAC): 50) ، وما زال المشروع قيد التشغيل التجاري منذ شهر أيلول 2021، ووفر 1500 وظيفة مؤقته، و 30 وظيفة دائمة، ومشروع الطاقة الشمسية في القويرة في العقبة (منحة خليجية/ عقد مقاولة تسليم مفتاح) بحجم (MWAC): 92 (103 MWDC)، وما زال قيد التشغيل التجاري منذ شهر تموز 2018، ووفر المشروع 2760 وظيفة مؤقته، و 58 وظيفة دائمة.



وفي مجال المسح الجيولوجي، جرى إعداد خرائط جيولوجية مقياس 1:50000 وتقارير جيولوجية تفصيلية تغطي جميع مناطق البادية الجنوبية وهي منشورة و متوفرة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وما زال المشروع مستمراً حتى الآن.



كما جرى استكشاف الحجر الجيري النقي و امتدادات خامات الفوسفات في المنطقة، واستكشاف التف البركاني المستخدم في صناعة الاسمنت وغيرها، واستكشاف الرمال السيليكا في دبة حانوت والحميمة والقويرة وغيرها، بالإضافة إلى دراسات البنى التحتية ودراسات التحري المعدني والدراسات المائية ودراسات البحوث الزراعية، منذ بداية الثمانينيات و مستمرة الى الآن، وإعداد خارطة جيولوجية تفصيلية لدراسة توضعات خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة وادي ابو خشيبة /وادي عربة مقياس 1:10000 مع تقرير فني مصاحب، وخرائط جيولوجية تفصيلية لتوضعات خام الزيركون والمعادن المصاحبة (عدد 2) مناطق شرق الديسي والمدورة.