الطاقة تشارك بالمؤتمر الأول للنفط والغاز في بغداد

الوكيل الإخباري - شاركت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في أعمال المؤتمر الأول للنفط والغاز وآفاقه المستقبلية، المنعقد في العاصمة العراقية بغداد خلال اليومين الماضيين.

اضافة اعلان



وتحدث رئيس الوفد الأردني؛ مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان في كلمة بالمؤتمر عن النشاطات التي تنفذها الوزارة في مجال الاستكشافات النفطية والدراسات المصاحبة لها وأعمال الحفر.



وتناول العدوان -بحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الاثنين- أهم المشاريع المستقبلية في مجال النفط والغاز، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة؛ سعيا لتسهيل وتوفير بيئة حاضنة للاستثمار في هذا المجال، وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مؤخرا.



من جهته، عرض عضوا الوفد المهندسان بسام عبابنة وفداء عبد الحق، الفرص الاستثمارية في منطقة السرحان التطويرية، والخصائص النفطية لحقل حمزة ومناطق الاستكشاف النفطية في المملكة.



وشارك في المؤتمر الذي يعقده الاتحاد العام للمهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين العراقية، بالإضافة إلى الأردن، سوريا، لبنان، العراق ، ليبيا، مصر، السودان وسلطنة عمان.