الطاقة تشيد بالدعم الألماني للأردن ضمن الشراكة الثنائية

الوكيل الإخباري - عقد مجلس الأعمال الأردني الألماني للطاقة اليوم، اجتماعه الثاني في مقر الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة، برعاية أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، والسفير الألماني بيرنهارد كامبمان.

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وقالت أمين عام الوزارة أماني العزام في كلمة لها في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة الأردنية الالمانية في مجال الطاقة وتعزيزا للتعاون الطاقي بين الشركات الأردنية والالمانية لتبادل الخبرات وإتاحة المجال للفرص الاستثمارية لهذه الشركات، مشيدة بالدعم الذي يقدمه الجانب الألماني للأردن من خلال الشراكة.



واستعرضت العزام المشاريع - تحت التنفيذ- في إطار الشراكة الثنائية مثل دراسة تطوير الشبكة الكهربائية لاستيعاب المزيد من الطاقة المتجددة ومشروع وضع خارطة طريق لإستخدام الهيدروجين في الأردن وتحديد التشريعات اللازمة لذلك، ومشروع تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة.



وتضمن الاجتماع عرضا لنتائج الإجتماع الأول للمجلس، وجلسة لمناقشة الفرص والتحديات الخاصة بموضوع الهيدروجين الأخضر في الأردن، وعرض خدمات ومنتجات المؤسسات والشركات الأردنية والألمانية.



ويهدف المجلس إلى تنظيم لقاء بين ممثلين أردنيين وألمان من القطاع العام والخاص، لمناقشة فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة الأردني، والعمل المشترك على إيجاد إمدادات طاقة مستدامة وميسورة وموثوقة في الأردن.



يشار إلى أنه تم تأسيس الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة بناءً على إعلان نوايا مشترك، تم توقيعه من قبل الحكومة الأردنية والحكومة الألمانية 2019.



ويعد الأردن واحدا من 20 دولة أقامت معها ألمانيا شراكات وحوارات في مجال الطاقة، بهدف تحفيز الحوار وتبادل الخبرات بين صانعي القرار، قطاع الأعمال، الجهات الأكاديمية، والمجتمع المدني بين البلدين، لتسريع التحول إلى الطاقة المتجددة.



وتدار الشراكة الأردنية الألمانية في مجال الطاقة من الوزارة الاتحادية الألمانية لشؤون الاقتصاد، وحماية المناخ ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.