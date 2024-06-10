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الإثنين، 10-06-2024 01:36 م

الطاقة تطرح عطاءين طاقة شمسية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، عن طرح عطاء لتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة للطاقة الشمسية مع الشبكة الكهربائية وجميع الأجهزة المساعدة من محولات عكس لمنازل المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية باستطاعة 3 كيلو واط في محافظات الوسط والمفرق والأغوار وجرش وعجلون ضمن رخصة شركات التوزيع الثلاث.

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كما أعلنت عن عطاء آخر مماثل للعطاء الأول في محافظة اربد ضمن رخصة شركة الكهرباء في اربد.

ويبدأ موعد بيع نسخ العطاء إلكترونيا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني Memr.gov.jo ابتداء من اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل.

وحددت الوزارة آخر موعد لاستقبال الاستفسارات على الايميل [email protected] يوم الخميس 27 حزيران، كما أن آخر موعد لتقديم العروض يوم الخميس الموافق 4 تموز المقبل.

 

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