الطاقة تعلن أسماء محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة؛ أسماء محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض حتى صباح السبت؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا؛ وعددها 124 محطة؛ موزعة على مختلف مناطق المملكة.

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وتشمل القائمة المحطات التابعة لشركة جوبترول: محطة الاستقلال (1)؛ محطة الهاشمية الزرقاء؛ محطة قنازع -زيزيا؛ محطة الحصن إربد؛ محطة الكرك المركزية؛ محطة السلط الجسر/ الدباس؛ محطة القويرة العقبة ؛ الكرامة - المطار عمان العاصمة؛ قوس النصر جرش؛ المفرق البلد ؛ محطة الشوبكي - طريق المطار؛ محطة الاشرفية للمحروقات العاصمة؛ محطة جولف عنجرة/ عجلون؛ محطة العقبة 2 الجمرك؛ محطة خلدا 1 ؛ محطة بيتولا /العاصمة؛ محطة يحيى بدر الحديد/ جمرك عمان؛ محطة كاربلازا/ عمان؛ محطة عياش محمد أبو العيس ( العموش) المفرق.



كما وتشمل القائمة المحطات التابعة لتوتال: محطة اليادودة 1 ؛ محطة صويلح ؛ الغباشة - محطة السعد طريق المطار؛ محطة مجمع الباصات اربد - دوار الثقافة؛ محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق؛ محطة ماهر حسونه الرصيفة؛ محطة امواج العقبة, محطة القويرة؛ معان الجديدة ؛ محطة راس النقب ؛ محطة الحمر - الفحيص؛ محطة الغور الصافي؛ محطة القطرانة2 ؛ محطة نايفة شارع بغداد الدولي.



وفيما يتعلق بقائمة المحطات التابعة لشركة المناصير فتشمل: البوتاس الكرك؛ محطة الجيزة عمان؛ محطة الشيدية معان؛ محطة الطريق الخلفي العقبة؛ محطة المطار عمان؛ محطة الطنيب عمان؛ محطة ش. الشريف حسين العقبة؛ محطة وادي رم - الراشدية؛ محطة اربد؛ محطة خو الزرقاء؛ محطة المركز الثقافي عمان؛ محطة مطار العقبة .



ومحطات المحروقات الاهلية؛ فتشمل: توتال/ السخنة الزرقاء؛ محطة العطاء للمحروقات عجلون؛ محطة الطاقة الفضية للمحروقات ناعور؛ شركة محطة الحامد للمحروقات سحاب؛ محطة عمر الحراحشة المفرق- اوتستراد المفرق الزرقاء؛ محطة هضاب الجزيرة معان؛ محطة ابو سيف للمحروقات عمان- ابو علندا؛ محطة صخر للمحروقات عمان - الجيزة/ الطريق الصحراوي؛ محطة ابراهيم المناصير عمان - ناعور؛ محطة طارق بترو عمان - سحاب / شارع الازرق؛ محطة عصام المحيسن الطفيلة؛ محطة الانصار للمحروقات معان- الشيدية؛ محطة مجمع البتراء السياحي القطرانة- الطريق الصحراوي؛ محطة العلي عمان- شارع الاردن؛ محطة وادي موسى للمحروقات لواء البتراء؛ محطة الوليد للمحروقات عمان - اليادودة؛ محطة الزيود للمحروقات الزرقاء- الهاشمية؛ محطة الماجد للمحروقات عمان- المقابلين/شارع الحرية؛ محطة الراشد للمحروقات - سحاب، محطة ذيبان للمحروقات؛ محطة جمال حمودة معان - الحسينية؛ محطة الفا للمحروقات عمان - الجيزة؛ محطة الجندي للمحروقات الزرقاء؛ شركة محمد الجراروة اربد؛ محطة بشرى للمحروقات الرمثا - بشرى؛ محطة البلال للمحروقات مأدبا؛ محطة كار بلازا للمحروقات عمان - شارع وصفي التل؛ محطة بيت راس للمحروقات اربد - بيت راس / الشارع الرئيسي محطة حطين للمحروقات عمان / مخيم حطين ؛شركة ورثة محمد عواد القهيوي عمان - القويسمة؛ محطة برقش للمحروقات عجلون - طريق ارحابا اجديتا؛ شركة خالد ابراهيم فحماوي اربد؛ شركة صالح عليمات وشركاه الزرقاء - الظليل؛ محطة رغدان للمحروقات - شارع المحطة القديم ؛محطة الفلاحات للمحروقات ذيبان- ؛ محطة الغزاوي للمحروقات اربد - الاغوار الشمالية؛ محطة الغدير للمحروقات المفرق ؛ محطة الفارس للمحروقات اربد- الطيبة؛ محطة المغطس المركزية البلقاء - لواء الشونة الجنوبية؛ محطة منصور الشوشان للمحروقات الازرق ؛محطة الوديان للمحروقات اربد طريق الاغوار؛ محطة جمعية اسمنت الرشادية الطفيلة - لواء بصيرا ؛محطة زي للمحروقات السلط - زي ؛ محطة السلمان طبربور - دوار المشاغل؛ شركة ورثة نوفل عطا الازرق - الازرق الشمالي؛ محطة توتال الدجاني إربد - طريق الحصن؛ محطة فيصل عبد الكريم الشديفات المفرق؛ شركة العون لإدارة المحطات/ الجبيهة؛ محطة الحسا للمحروقات؛ محطة طبريا مثلث بليلا - جرش؛ محطة البدور الشوبك؛ محطة وادي اليابس الشونة؛ محطة دير علا الاغوار؛ محطة صبح/ الهاشمي الشمالي؛ محطة سعد أبو عليم المفرق؛ محطة دير علا المركزية الاغوار الشمالية؛ وقاس للمحروقات الاغوار؛ محطة قاقيش دوار خلدا؛ محطة مهند عويس طريق جرش - عجلون؛ محطة جراسيا للمحروقات شارع المفرق جرش؛ محطة القيروان جرش؛ محطة السرو للمحروقات اربد - السرو؛ محطة الردايدة للمحروقات كفريوبا - إربد؛ محطة حابس الشرعة الزعتري/ المفرق؛ محطة محروقات لواء المزار الشمال؛ محطة توتال العائدة شارع الأمير حسين- المفرق؛ محطة الخال للمحروقات وسط اربد؛ محطة عبد الله عبد الدايم معان- المثلث؛ محطة محمد عبد الدايم الحسينية؛ محطة عكروش صافوط؛ محطة شمال عجلون طريق اربد عجلون؛ محطة بوابة الشرق للمحروقات مقابل مركز امن سحاب ؛محطة طيبة للمحروقات الكرك - المزار الجنوبي؛ محطة محروقات خالد بني خالد الزعتري - المفرق؛ محطة شركة العون عمان - الحزام؛ محطة أبو عدنان عماد المفرق - مقابل محطة توليد رحاب؛ محطة سهول الطيبة للمحروقات الراجف؛ المحطة المركزية للمحروقات دير علا.



--(بترا)

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