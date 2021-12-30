الطاقة: توجه لاستخدام مركبات كهربائية في النقل العام

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس، إن العمل جار بالتعاون مع وزارة النقل لإعداد استراتيجية لاستخدام المركبات الكهربائية في النقل العام.



وبين الخرابشة، خلال لقاء جمع الوزير الخرابشة بعدد من شباب المعهد السياسي لاعداد القيادات الشبابية، ان تحويل الشبكة الكهربائية الى منظومة ذكية واعتماد العدادات الذكية من شأنه تقليل نسب الفاقد الكهربائي واستيعاب الزيادة الناجمة عن التوسع في مجال الطاقة المتجددة.

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وبين ان رفع مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة يعد خيارا استراتيجيا للأردن، مضيفا ان العمل جار لإجراء الدراسات اللازمة لتحويل شبكة الكهرباء الى شبكة ذكية بالتوازي مع التوسع في استخدام العدادات الذكية.