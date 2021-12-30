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الخميس، 30-12-2021 11:50 ص

الطاقة: توجه لاستخدام مركبات كهربائية في النقل العام

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس، إن العمل جار بالتعاون مع وزارة النقل لإعداد استراتيجية لاستخدام المركبات الكهربائية في النقل العام. 

وبين الخرابشة، خلال لقاء جمع الوزير الخرابشة بعدد من شباب المعهد السياسي لاعداد القيادات الشبابية، ان تحويل الشبكة الكهربائية الى منظومة ذكية واعتماد العدادات الذكية من شأنه تقليل نسب الفاقد الكهربائي واستيعاب الزيادة الناجمة عن التوسع في مجال الطاقة المتجددة.

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وبين ان رفع مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة يعد خيارا استراتيجيا للأردن، مضيفا ان العمل جار لإجراء الدراسات اللازمة لتحويل شبكة الكهرباء الى شبكة ذكية بالتوازي مع التوسع في استخدام العدادات الذكية.


واشار الى ان النظام الكهربائي في الأردن يواجه تحديات احدها تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تراجع نسب النمو الاقتصادي ما بعد عام 2008 بتداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من موجات لجوء فرضتها الأزمات السياسية في المنطقة وأخيرا تداعيات جائحة (كورونا) على الأردن والعالم أجمع.

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