الثلاثاء 31-01-2023
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الثلاثاء، 31-01-2023 08:32 م

الطاقة توعز برفع جاهزية القطاع

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد جميل السَّعايدة ، اليوم الثلاثاء، رفع جاهزية القطاع، وطالب الجهات العاملة في مجال الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز تكثيف الجهود ورفع جاهزيتها لمواجهة تبعات المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة، وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد الخدمة، وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين ومعالجتها بأسرع وقت ممكن. 

ودعا المهندس السعايدة شركات الكهرباء لتكثيف حملات التوعية بطرق ترشيد الاستهلاك نظرا لأن مثل هذه الظروف الجوية تتطلب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لفترات أطول ما يؤدي لزيادة كمية استهلاك الطاقة.

وأكد استمرار مركز المراقبة والطوارئ وكوادر الهيئة في الميدان بمتابعة التزام شركات القطاع بتطبيق خطط الطوارئ، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة وعلى مدار الساعة.

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