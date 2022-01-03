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الإثنين، 03-01-2022 10:28 ص

الطاقة: خطة كفاءة الطاقة ليست بديل وهدفها الترشيد والتحسين

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الوكيل الإخباري - نفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تكون الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بديلا عن استراتيجية الطاقة 2020-2030.

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وأوضحت الوزارة في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" أن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة تركز على الترشيد والتحسين والكفاءة، وتسعى إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.


واضافت أن استراتيجية الطاقة شاملة عامة لكل ملفات الطاقة خاصة ملفي النفط والغاز، وما سيصار إلى اجراء التعديل عليها لتشمل الطاقة المتجددة والبديلة. 


وأعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، عن اطلاق المرحلة الثالثة من الخطية الوطنية لرفع كفاءة الطاقة التي تهدف لخفض استهلاك الكهرباء وتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة.

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