الأحد 22-05-2022
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الطاقة: فواتير الكهرباء التي تزيد عن 600 كيلوواط ارتفعت من 3-4 دنانير

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الأحد، 22-05-2022 01:06 م

الطاقة: فواتير الكهرباء التي تزيد عن 600 كيلوواط ارتفعت من 3-4 دنانير

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الوكيل الإخباري - أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن المشتركين الذين يزيد استهلاكهم عن 600 كيلوواط تأثروا بارتفاع أسعار الكهرباء بمعدل من 3-4 دنانير فقط.

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وبينت الهيئة أن القطاعات الإنتاجية التي شملتها التعرفة الكهربائية المخفضة لمست أثراً بأسعار الكهرباء، حيث بلغ حجم انخفاض أسعار الكهرباء للفواتير الصادرة 4.5 مليون دينار و بنسبة 11 %من الكلفة الكلية.


وعن القطاع المنزلي، أشارت الهيئة إلى أن 90 % من المشتركين لم يتأثروا بارتفاع أسعار الكهرباء وأن عددا كبيرا من الفواتير انخفضت بمعدل دينار أو أكثر.


وأكدت الهيئة بهذا الخصوص استمرار استقبال المشتركين في مكاتب شركات توزيع الكهرباء للتسجيل عبر منصة الدعم واستبدال فواتيرهم فقط لشهر نيسان.

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