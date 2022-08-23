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الثلاثاء، 23-08-2022 10:08 ص

الطاقة: لترشيد الاستهلاك أغلقوا النوافذ والأبواب عند تشغيل المكيف

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الوكيل الإخباري - أكد دليل حفظ وترشيد استهلاك الطاقة، الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتجنب هدرها في مختلف مجالات استهلاكها، ولاسيما خلال الفترات التي ترتفع فيها الأحمال الكهربائية في فصل الصيف.

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وبحسب الدليل، فان الاستخدام الأمثل للطاقة يمكننا من الحصول على كفاءة عالية بأقل طاقة ممكنة، واستخدام الأجهزة والمعدات بأعلى كفاءة.


ودعا الدليل إلى إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الهواء الساخن إلى داخل المنزل، والحرص على سد الثقوب لمنع دخول الهواء الساخن بوضع الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ ومراوح الشفط وأية أماكن أخرى تمر فيها الأسلاك والأنابيب من خلال الجدران.


كما دعا إلى إسدال الستائر للنوافذ لمنع دخول أشعة الشمس أثناء عمل جهاز التبريد، وتركيب النوافذ من الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج لتقليل انتقال الحرارة إلى داخل الغرفة.


وركز الدليل على الاهتمام بتنظيف فلتر أجهزة التكييف، لأنه من الصعب أن يمر الهواء خلال فلاتر غير نظيفة وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك، والتأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.


وشدد على ضبط "ثرموستات" المكيف عند درجة 24 مئوية، وهي الدرجة الأنسب للتبريد المريح، حيث أن ضبط درجة حرارة المكيف لدرجات حرارة أقل من درجة الحرارة المريحة سيزيد من استهلاك الطاقة بنسبة قد تصل إلى 5% لكل درجة.


ودعا الدليل إلى اختيار القدرة المناسبة لجهاز التكييف المناسب للمساحة المراد تبريدها وتضليل المكيف من الخارج إن أمكن والذي يؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة، الى جانب الاهتمام بكفاءة المكيف الجديد في استهلاك الطاقة، والبحث عن المكيفات التي تحمل ملصق الطاقة.

 




 

 


 

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