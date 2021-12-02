الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إنه تم إحالة العطاء الخاص بمشروع الربط الكهربائي مع العراق.



وبيّن الخرابشة لـ " الوكيل الإخباري" انه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الأعمال من جانب الأردن خلال الربع الأول من عام 2022.



واشار الى انه من المتوقع أن يكون المشروع جاهزا خلال الربع الأول من عام 2023.



و وقعت حكومتا الأردن والعراق في أيلول 2020، عقدا لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين.

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