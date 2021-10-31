الطاقة: لن نتهاون مع محطات المحروقات التي تعزف عن تقديم الخدمة للأردنيين

الوكيل الاخباري- اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون اليوم الاحد، ان الهيئة لن تتهاون مع أي جهة تخالف التشريعات المعمول بها وستواصل جولاتها التفتيشية على محطات المحروقات للتأكد من التزامها بتقديم الخدمة للمواطنين محذرا المحطات التي تعزف عن تقديم هذه الخدمة.

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وقال في بيان وصل "الوكيل الاخباري" نسخة منه ان كوادر الضابطة العدلية في الهيئة تجول منذ يوم الجمعة على محطات المحروقات المنتشرة في مختلف انحاء المملكة للتأكد من التزامها بتزويد المواطنين بالمشتقات النفطية مؤكدا ان الهيئة ستواصل دورها الرقابي للتحقق من التزام المحطات بتقديم الخدمة للمواطنين وفقا للرخص الممنوحة لها.



ودعا اللبون المواطنين للتعاون مع الهيئة والابلاغ عن أية شكاوى حول توافر المشتقات النفطية لدى محطات الوقود من خلال التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة على هاتف 5805025 /06.