الطاقة: نعمل على تفعيل دور المملكة في مجلس الطاقة العالمي

الوكيل الإخباري - ناقش مسؤولون في وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع نظرائهم في مجلس الطاقة العالمي الآليات والإجراءات اللازمة لتفعيل المشاركة الأردنية في لجان وانشطة المجلس وتبادل الخبرات لتطوير قطاع الطاقة.

اضافة اعلان



وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية / أمين عام الوزارة المهندسة اماني العزام التي ترأست الاجتماع عن الجانب الأردني أهمية الاجتماع للعمل على تطوير قطاع الطاقة من خلال لقاءات التبادل التقني والمعرفي مع اللجان الوطنية الأخرى في المنطقة ومع المجتمع الدولي.



كما أكدت أهمية المشاركة في مجموعات العمل الفنية (لجان الدراسات التابعة لمجلس الطاقة العالمي) إضافة الى دعم الشباب الناشطين في قطاع الطاقة الأردني للمشاركة بشكل أفضل ودمجهم في رسم السياسات الخاصة بالقطاع، من خلال العمل بشكل مشترك لإنشاء المبادرات والحملات وفرق العمل والتكامل في عمليات صنع القرار.



من جانبها قالت مديرة التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة المهندسة شروق عبد الغني ان ان الوزارة اعادت تشكيل اللجنة الوطنية الأردنية بنهاية عام 2021 لتضم ممثلين عن مؤسسات قطاع الطاقة والجهات المعنية بالقطاع من مؤسسات حكومية وقطاع خاص وممثل عن قطاع الشباب.

وأكدت أن إعادة التشكيل أسهمت بإشراك أكبر عدد ممكن من الجهات الوطنية لتبادل المعرفة والخبرات والتكامل في العمل إيمانا من وزارة الطاقة بأهمية النهج التشاركي في العمل.



يذكر أن مجلس الطاقة العالمي تشكل عام 1924 وهو مجلس محايد من القادة والخبراء يعتبر المنظمة الأولى فى العالم اليوم للطاقة ويضم المجلس لجان أعضاء في حوالي 100 دولة.

