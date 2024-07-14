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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 14-07-2024 01:38 م

الطاقة والأمن العام توقعان مذكرة تفاهم لإيصال الكهرباء بواسطة وحدات الطاقة الشمسية غير المرتبطة بالشبكة

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 الوكيل الاخباري - وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة،ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة ، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإيصال التيار الكهربائي لمواقع تابعة لمديرية الأمن العام بواسطة وحدات الطاقة الشمسية (Off Grid) غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية.

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وأكدّ الخرابشة خلال تصريح صحفي له عقب التوقيع، أن المذكرة تتضمن تنفيذ مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية وعددها تسعة انظمة في خمسة مواقع تابعة لمديرية الأمن العام، إنطلاقا من مبدأ التعاون المتبادل بين الوزارة والمديرية لتحقيق أفضل أداء في خدمة مختلف شرائح المجتمع و توفير أفضل الخدمات.


وبيّن الخرابشة، ان تنفيذ المشروع يهدف الى ايصال الخدمات لمديريات الأمن في المناطق البعيدة عن الشبكة لتمكينهم من تقديم الخدمة للمواطن على أكمل وجه  استنادا لقرارات مجلس الوزراء ,المتضمنة الموافقة على استثناء مواقع تابعة لمديرية الأمن العام من الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، وإيصال التيار الكهربائي لهذه المواقع بواسطة وحدات الطاقة الشمسية (Off Grid) غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية بكلفة إجمالية مقدارها   770 ألف دينار اردني من حساب فلس الريف في  وزارة الطاقة والثروة المعدنية، على ان تلتزم مديرية الامن العام بدفع المبالغ المالية الاضافية المترتبة على تنفيذ المشروع والتي تزيد عن المبلغ المحدد في قرارات مجلس الوزراء.

 

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