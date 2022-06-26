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الأحد، 26-06-2022 12:11 م

الطاقة والمعادن تبحث اطر التعاون مع المساحة الجيولوجية اليمنية

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الوكيل الإخباري - بحثت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في اليمن، مجالات التعاون والتنسيق المشترك لتنظيم قطاع المصادر الطبيعية واستغلال الثروات المعدنية وتطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع وسبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

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وناقش الجانبان خلال اجتماع في مقر الهيئة بحضور عضو مجلس مفوضي الهيئة الجيولوجية وفاء البخيت والقائم بأعمال رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية المهندس أحمد التميمي وعدد من المعنيين في الهيئتين، تبادل الخبرات في مجال التنظيم والرقابة على قطاع المصادر الطبيعية وتشجيع الاستثمار وتقديم الخدمات بجودة عالية وبأقل الكلف وزيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين.


واتفق الجانبان على تبادل الزيارات بين المتخصصين من الجانبين وتحديد أطر التعاون المشترك.


وأكد التميمي أهمية اللقاء في تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التعدين بين البلدين.


من جهتها، عرضت البخيت تطور قطاع التعدين في الأردن والتشريعات الناظمة لعمل الجهات المرخصة والعاملة في القطاع ودور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الرقابة على القطاع للتأكد من الالتزام بالعمل ضمن شروط الرخص والتصاريح الممنوحة وأحكام التشريعات النافذة وبما يعزز التنافسية وتشجيع الاستثمار في القطاع.


 وأكدت البخيت أهمية اللقاء الذي خلص لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع المصادر الطبيعية بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.


 




 

 


 

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