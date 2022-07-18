الطاقة والمعادن تحذر من إعلانات وهمية خادعة

الوكيل الإخباري- تود هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لفت انتباه كافة المواطنين إلى أنه قد تم رصد محاولات خداع واحتيال إلكترونية تستخدم اسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشكل إعلانات توهم القارئ بأن الهيئة تعلن عن فتح باب الوظائف لديها وذلك بهدف اختراق الأجهزة أو السرقة المالية أو سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني.

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وبهذا الخصوص وحرصاً على عدم وقوعكم ضحايا لمثل هذه المحاولات تؤكد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أن الصفحة الرسمية الوحيدة والموثقة للهيئة وتؤكد عدم التجاوب لمثل هذه المحاولات أو تداولها مع الآخرين، كما تؤكد بأنها لم تقم بنشر مثل تلك المنشورات أو الإعلانات وإنه يتوجب على الجميع الرجوع الى الموقع الالكتروني الخاص بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن https://www.emrc.gov.jo للتحقق من صحة المنشورات والإعلانات المتداولة باسمها.

