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الثلاثاء، 15-03-2022 09:51 ص

الطاقة والمعادن تدعو شركات القطاع لرفع جاهزيتها خلال المنخفض الجوي

ببب


الوكيل الإخباري - دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجهات العاملة في قطاع الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية لرفع جاهزيتها لضمان استمرارية تزويد الخدمة للمواطنين خلال الاحوال الجوية الراهنة. 

وقال رئيس مجلس المفوضين، الدكتور حسين اللبون، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن الهيئة اوعزت لشركات القطاع تكثيف الجهود ورفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية لضمان توفير المشتقات النفطية خاصة مادتي الكاز والغاز، وضمان ديمومة التيار الكهربائي والتعامل الفوري مع أي انقطاعات قد تحدث وإصلاحها بأسرع وقت ممكن والالتزام بمعايير الاداء، والاستجابة لشكاوى المواطنين ومعالجتها بالسرعة الممكنة.

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ودعا المواطنين للتواصل مع مراكز خدمة الجمهور لدى شركات توزيع الكهرباء ومركز المراقبة والطواريء في الهيئة العامل على مدار الساعة لتقديم اي شكاوى او ملاحظات.

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