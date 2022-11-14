الإثنين 14-11-2022
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الإثنين، 14-11-2022 01:29 م

الطاقة والمعادن تناقش خطط الطوارئ وجاهزية شركات توزيع الكهرباء

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الوكيل الإخباري - عقدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركات توزيع الكهرباء (شركة توزيع الكهرباء، شركة الكهرباء الأردنيّة، شركة كهرباء إربد) اجتماعاً لبحث التجهيزات وخطط الطوارئ للتعامل مع موسم الشتاء، وأيّ ظروف طارئة أو استثنائيّة قد تؤثّر على تقديم الخدمة.

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وجرى خلال اللقاء مناقشة خطط الطوارئ المحدثة وجاهزيّة الشركات في التعامل مع موسم الشتاء وأيّ ظروف طارئة قد تؤثّر على تقديم الخدمة، وبما يضمن المحافظة على ديمومة واستمراريّة تزويد المشتركين بالتيّار الكهربائيّ وسرعة الاستجابة في معالجة أيّ أعطال قد تحدث وتعزيز مراكز الاتّصال وخدمة المشتركين والاستفادة من التجارب السابقة للارتقاء بمستوى الأداء ومواجهة التحدّيات.


ويأتي هذا اللقاء ضمن سياسة الانفتاح والتشاركيّة وسلسلة لقاءات دوريّة تعقد بين الهيئة وشركات التوزيع.


 




 

 


 

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