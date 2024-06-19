الأربعاء 19-06-2024
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو يرد على تصريحات المتحدث باسم الجيش

الطاقة والمعادن تواصل التفتيش والرقابة خلال عطلة العيد

الدفاع المدني يخمد حريق في الزرقاء

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

جلسة إحاطة لمجلس حقوق الإنسان بشأن جرائم إسرائيل في غزة

دول مجلس التعاون تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

عدد قياسي من المهاجرين يعبرون إلى بريطانيا في يوم واحد

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة العربيات/ الحمود وآل الحلبي

الوطني للبحوث الزراعية يحذر من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الحيوانات والنباتات

حماس: تصريحات لجنة التحقيق الأممية تؤكد ما اقترفه الاحتلال من جرائم

الأربعاء، 19-06-2024 09:51 م

الطاقة والمعادن تواصل التفتيش والرقابة خلال عطلة العيد

1718822526562


الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها لضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية صحة وسلامة المواطنين والمحافظة على البيئة واستدامتها.

اضافة اعلان


وأشاد المهندس السعايدة، بدور الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء ممارسة العمل، حاثًا المخالفين على تصويب أوضاعهم وفق أحكام القانون والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة لهم تجنبا لفرض الغرامات وإغلاق الموقع بموجب التشريعات المنظمة لعمل القطاع.


جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذها اليوم الأربعاء مع كوادر الهيئة المختصة، شملت المنافذ الحدودية شرق المملكة والمقالع العاملة في لواء الرويشد ومنطقة الأزرق.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يخمد حريق في الزرقاء

10202313154711960872082

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

1953037b-d6de-4ea3-93d4-8bb644a8d98a

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة العربيات/ الحمود وآل الحلبي

620247211414435421319

الوطني للبحوث الزراعية يحذر من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الحيوانات والنباتات

WhatsApp Image 2024-06-19 at 6.57.50 PM

الأمن: جاهزية عالية بالمراكز الحدودية لاستقبال الحجاج الأردنيين والعرب

557780

تطورات قضية الحجاج الأردنيين المفقودين في مكة المكرمة

أخبار متعلقة
الملك

شركة الكهرباء الاردنية تهنىء بمناسبة اليوبيل الفضي