الطاقة والمعادن تواصل التفتيش والرقابة خلال عطلة العيد

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها لضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية صحة وسلامة المواطنين والمحافظة على البيئة واستدامتها.

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وأشاد المهندس السعايدة، بدور الأجهزة الأمنية والجهات ذات الاختصاص في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء ممارسة العمل، حاثًا المخالفين على تصويب أوضاعهم وفق أحكام القانون والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في الرخص الممنوحة لهم تجنبا لفرض الغرامات وإغلاق الموقع بموجب التشريعات المنظمة لعمل القطاع.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذها اليوم الأربعاء مع كوادر الهيئة المختصة، شملت المنافذ الحدودية شرق المملكة والمقالع العاملة في لواء الرويشد ومنطقة الأزرق.