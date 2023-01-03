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الثلاثاء، 03-01-2023 02:56 م

الطاقة والمعادن: حملة تفتيشية لمراقبة أسعار الكاز وضمان عدم خلطه بأي مواد أخرى

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء إن الهيئة أطلقت حملة رقابية مكثفة للتأكد من التزام محطات المحروقات ببيع مادة الكاز بالسعر المعلن بعد الأخذ بالتوجيهات الملكية السامية وضمان سلامة النظام الكهربائي وديمومة التزود بالطاقة.

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وأضاف في تصريح صحفي أن كوادر الضابطة العدلية في الهيئة تواصل دورها التنظيمي والرقابي والتفتيش الميداني للتأكد من التزام الجهات العاملة في القطاع الالتزام ببيع مادة الكاز للمواطنين بالسعر المعلن مع تجميد الضريبة وعدم خلط مادة الكاز بأي مواد أخرى.

وقال إن الهيئة وفي إطار حملة أطلقتها مطلع العام تواصل جولات التفتيش للتأكد من التزام الجهات العاملة في القطاع بشروط الترخيص، وتطبيق خطط الطوارئ والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة.


ودعا السعايدة الشركات العاملة في القطاع ضرورة الإبقاء على الجاهزية العالية لمراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ والمستودعات ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض المتوسط لدى شركات توزيع الكهرباء وشبكة الضغط العالي لدى شركة الكهرباء الوطنية للتعامل الفوري مع أي انقطاعات قد تحدث نتيجة الحالة الجوية ومعالجتها بالسرعة الممكنة، حاثاً شركات القطاع لتضافر الجهود لتقديم الدعم بما يخدم مصلحة القطاع والمشتركين.


وكانت الهيئة قد اطلقت مطلع العام الحالي حملة رقابية مكثفة على قطاع المشتقات النفطية والغاز ومحطات المحروقات ومستودعات الغاز، للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المملكة حاليا.


 




 

 


 

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