الطاقة والمعادن: ضرورة الجاهزية العالية لشركات الكهرباء

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الاثنين ضرورة الإبقاء على الجاهزية العالية لشركات الكهرباء للتعامل مع الظروف الجوية التي تشهدها المملكة وتوعية المشتركين بتداعيات هذه الظروف على قيم استهلاك الكهرباء.

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جاء ذلك خلال اجتماع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة مع مدراء شركات الكهرباء الأردنية وكهرباء اربد وتوزيع الكهرباء عقد في مبنى مركز السيطرة التابع لشركة الكهرباء الأردنية.



وشدد السعايدة على ضرورة التزام شركات توزيع الكهرباء بخطط الطوارئ لضمان ديمومة التيار الكهربائي ومعالجة الأعطال بالسرعة الممكنة خاصة خلال الأحوال الجوية الطارئة وازدياد الطلب على الكهرباء.



وجال السعايدة وأعضاء المجلس عقب الاجتماع في اقسام مركز السيطرة واستمع الى ايجاز حول عمل المركز واستعدادات شركة الكهرباء الأردنية للتعامل مع فصل الشتاء وتداعيات الأحوال الجوية.



واستحدثت شركة الكهرباء الأردنية مركز السيطرة الذي يربط مختلف غرف العمليات في الشركة وعددها 24 غرفة رئيسية ويتولى تجميع البيانات المرتبطة بمراكز العمليات والتواصل مع شركاء الشركة.



