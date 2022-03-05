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السبت، 05-03-2022 04:14 م

الطاقة والمعادن : عدد الحسابات المسجلة للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة حوالي 687 الفا

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الوكيل الاخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى اليوم السبت 687 الف عداد من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 497ر3 مليون شخص.
 
ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم شكل الأردنيون نسبة 62ر98 بالمئة (يشمل الرقم الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وشكلن 41ر1 بالمئة من العدد الكلي للمسجلين)، فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 29ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 09ر0 بالمئة.

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 وتم تلقي 1779 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 1744 ملاحظة وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الملاحظات وعددها 35 ملاحظة.

 

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واهابت الهيئة بالمستهدفين بالدعم المبادرة للتسجيل على الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo علما بان التعرفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نيسان المقبل.


 




 

 


 

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