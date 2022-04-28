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الخميس، 28-04-2022 01:43 م

الطاقة والمعادن: لم تصدر حتى الآن فواتير بالتعرفة الكهربائية الجديدة

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الوكيل الاخباري - نفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن تكون قد صدرت للان أي فواتير بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة. 

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وقالت الهيئة، ان الفواتير بحسب التعرفة الكهربائية التي دخلت حيز التطبيق مع بداية الشهر الحالي لن تصدر فواتير الكهرباء بحسب شرائح التعرفة الجديدة قبل بدء شهر أيار المقبل.

ودعت الهيئة المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي وتجنب احتساب قيمة الفواتير بالتعرفة غير المدعومة نتيجة عدم التسجيل

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