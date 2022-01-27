الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 03:35 م

الطاقة والمعادن: نتابع تداعيات المنخفض الجوي على القطاع

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الهيئة أوعزت للجهات العاملة في قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز منذ صباح الاثنين الماضي تكثيف الجهود ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي وتداعياته على النظام الكهربائي وتزويد المواطنين بالخدمة.

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كما نفذت كوادر الهيئة جولات تفتيش ميدانية مكثفة على محطات المحروقات ومستودعات الغاز في مختلف مناطق المملكة وتم التحقق من توفر المشتقات النفطية بكافة أنواعها. 

 

حسب اللبون تتابع التنسيق بين شركات القطاع والجهات الرسمية للوصول إلى المناطق المغلقة جراء الظروف الجوية السائدة، وتراقب أدائها للتحقق من مدى الالتزام بتزويد الخدمة.


وقال، ان مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة مستمر بتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتم تعزيز المركز بمندوبين من شركات الكهرباء طيلة فترة المنخفض الجوي وعلى مدار الساعة لمتابعة الشكاوى وتزويد الهيئة بتقارير دورية بهذا الخصوص.


وشدد اللبون على ضرورة التزام شركات الكهرباء وشركة مصفاة البترول الأردنية والشركات التسويقية وأصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز بتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع المنخفض الجوي وضمان ديمومة التيار الكهربائي وسرعة الاستجابة لاتصالات المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز في كافة مناطق المملكة.


ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي انقطاع في التيار الكهربائي أو نقص في المشتقات النفطية والغاز على أرقام الطوارئ: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هاتف 06/5805025 شركة الكهرباء الأردنية (مركز الاتصال الرئيسي : 064696000 / الزرقاء: 05375800 / مأدبا: 053294141


البلقاء: 053493030)، شركة كهرباء محافظة إربد (مركز الاتصال: 027201830 / الرقم المجاني: 08002005) شركة توزيع الكهرباء (مركز الاتصال: 065001370/ الرقم المجاني: 08002288).

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