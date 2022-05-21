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السبت، 21-05-2022 01:08 م

الطاقة والمعادن و الدولية للطاقة الذرية تناقشان الضمانات النووية

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الوكيل الإخباري - نظمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن دورة تدريبية متخصصة في مجال الضمانات النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وشارك في الورشة خبراء الوكالة في مجال الضمانات النووية بالإضافة إلى عدد من المشاركين من الهيئة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية والمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب.


وتسهم مثل هذه الدورات في تعزيز القدرات في مجال إنشاء وإدامة فعالية الهيئات الرقابية والمشغلين في مجال حصر ومراقبة المواد والأنشطة النووية من خلال إعداد التقارير وعمليات التفتيش بموجب أحكام اتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي.


وأشاد خبراء الوكالة بمستوى المشاركين في الدورة والمستوى المتقدم الذي وصل إليه الأردن في هذا المجال.


وتأتي الورشة في إطار مبادرة الضمانات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تهدف إلى مساعدة الدول لتعزيز واستدامة فعالية سلطات الدولة المسؤولة عن تنفيذ الضمانات النووية والأنظمة الخاصة بحصر المواد والأنشطة النووية  ومراقبتها تنفيذا لالتزامات المملكة بموجب أحكام اتفاقية الضمانات النووية والبروتوكول الإضافي والموقعة ما بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي.

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