الطاقة : 469 ألف فاتورة كهربائية انخفضت قيمتها بعد الدعم

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إن عدد الفواتير التي انخفضت قيمتها جراء التقديم للدعم عليها 469 الف فاتورة.



وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن المطالب النيابية بان تقوم المدن الصناعية باستخدام الطاقة المتجددة فقد الغى مجلس الوزراء قراره السابق بوضع سقف اعلى وهو 1 ميجا لتلك المدن بان اصبح دون سقف شريطة ان يكون عدد العاملين فيها من العمالة المحلية 70% فضلا عن ادخال صناعات جديدة على السوق المحلي.

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