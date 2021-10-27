الطباع رئيساً لجمعية رجال الأعمال

الوكيل الاخباري - اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية رجال الأعمال الأردنيين، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته مساء اليوم الأربعاء، حمدي الطباع، رئيسا لها، لدورة تمتد حتى عام 2025.



واختارت كذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقرها، محمد البلبيسي نائباً للرئيس، وميشيل نزال أميناً للصندوق، والمهندس عبد الرحيم البقاعي أميناً للسر.



ويضم المجلس أيضا المهندس يُسري طهبوب وأيمن علاونة وصلاح البيطار والمهندس عبد الحليم عابدين والدكتور عبد الله البشير.

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