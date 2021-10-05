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الثلاثاء، 05-10-2021 04:34 م

الطباع يدعو لإعادة النظر في استمرارية فرض أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن مجتمع الأعمال، ينظر دائما باهتمام كبير للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لجعل المملكة موطنا للتجارة والاستثمار والانتاج معتمدة على مواردها.

وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع، إن جلالة الملك ومنذ تسلم سلطاته الدستورية أرسى القواعد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأولى جُل اهتمامه للشأن الاقتصادي.

واضاف أن توظيف جهود جلالته الكبيرة في مختلف الميادين لخدمة الاقتصاد الوطني يتوجب التفاني بالعمل بكل إخلاص وشفافية، للنهوض بالمجتمع وتغليب مصالح الوطن على المصالح الفردية والشخصية ومحاربة الفساد.

ورأى انه في ظل التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا بات من الضرورة التوجه نحو سن قانون استثماري عصري يواكب التطورات العالمية الجديدة ويكون محفزاً للاستثمار ويعالج التشوهات التي قد تؤثر على السوق والاقتصاد ككل.

وأكد الطباع ضرورة تعزيز دور هيئة الاستثمار وأن يكون أعضاء ممثلون للقطاع الخاص ضمن مجلس إدارتها ليتم بناء جسر تواصل بين القطاعين الخاص والعام يتشارك الطرفان رؤياهم لتحقيق نهضة الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في استمرارية فرض أوامر الدفاع خاصة مع بدء المجتمع باكتساب المناعة وتلقي مختلف فئاته للقاح ومرور ما يتجاوز العام والنصف على الجائحة، وبخاصة أمر الدفاع رقم (6) وتعديلاته والذي قيد القطاع الخاص وأضر به.

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