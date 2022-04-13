الأربعاء 13-04-2022
الوكيل الاخباري

إخماد حريق صهريج فسفوريك في العقبة

مصر.. الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن متحور كورونا الجديد

المركزي السوري يعلن عن سعر صرف جديد لدولار الحوالات

الطبيب المرافق للملك: الملك بخير ومعنوياته عالية

الشمالي : تحرير أكثر من 1000 مخالفة تموينية خلال شهر

جنايات السلط تجمع عقوبة أحد أرباب السوابق لتصل إلى السجن 20 عاما

هل يُصام عن الميت الذي لم يقضِ ما عليه من صيام؟ - الافتاء تجيب

المعونة يوضح أسباب تأخر استلام أسر للدعم النقدي الموحد

استطلاع رأي: 64% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة

الاستهلاكية المدنية تشدد: السلع متوفرة

الأربعاء، 13-04-2022 02:19 م

الطبيب المرافق للملك: الملك بخير ومعنوياته عالية

264839_5_1577863609


الوكيل الإخباري - قال استشاري جراحة والأعصاب والعمود الفقري في الخدمات الطبية، الطبيب المقدم راكان اللوزي المرافق لجلالة الملك عبدالله الثاني في مستشفى بمدينة فرانكفورت الألمانية، الاربعاء، إنّ الملك بخير وصحة وعافية ومعنوياته عالية وأجرينا له العملية على أعلى مستوى احترافي وفني.

اضافة اعلان


وأضاف الطبيب اللوزي أنه تم تحقق النتيجة الطبية المرجوة وكانت ناجحة بكل المعايير من حيث التوقيت والإجراءاتوالنتائج.

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أجرى الثلاثاء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح. ( المملكة) 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الشمالي : تحرير أكثر من 1000 مخالفة تموينية خلال شهر

سجن

جنايات السلط تجمع عقوبة أحد أرباب السوابق لتصل إلى السجن 20 عاما

image (24)

محافظ إربد يزور مصابي حادث تصادم النعيمة

هل_يجوز_الصيام_عن_الحي_العاجز_عن_الصيام

هل يُصام عن الميت الذي لم يقضِ ما عليه من صيام؟ - الافتاء تجيب

WhatsApp Image 2022-02-20 at 10.42.29 AM

المعونة يوضح أسباب تأخر استلام أسر للدعم النقدي الموحد

0L5A1485 - Copy

استطلاع رأي: 64% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة

أخبار متعلقة
242853_3_1567688141

الروابدة يهنئ جلالة الملك بنجاح العملية الجراحية

العيسوي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشمري والنعيمات

image (19)

العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين

1648124975533

الخصاونة: الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار بعض السلع

image

ورشة العمل الاقتصادية تبحث متطلبات تنفيذ استراتيجية التطوير

144357_12_1620833884

مبادرات ملكية ... مصنع و 100 مسكن في الأزرق ومدرستين بالهاشمية والضليل