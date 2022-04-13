الطبيب المرافق للملك: الملك بخير ومعنوياته عالية

الوكيل الإخباري - قال استشاري جراحة والأعصاب والعمود الفقري في الخدمات الطبية، الطبيب المقدم راكان اللوزي المرافق لجلالة الملك عبدالله الثاني في مستشفى بمدينة فرانكفورت الألمانية، الاربعاء، إنّ الملك بخير وصحة وعافية ومعنوياته عالية وأجرينا له العملية على أعلى مستوى احترافي وفني.

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وأضاف الطبيب اللوزي أنه تم تحقق النتيجة الطبية المرجوة وكانت ناجحة بكل المعايير من حيث التوقيت والإجراءاتوالنتائج.



وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أجرى الثلاثاء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح. ( المملكة)



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