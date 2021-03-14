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الأحد، 14-03-2021 12:02 م

الطب الشرعي لـ الوكيل

الطب الشرعي لـ الوكيل: تعاملنا مع 7 من متوفي حادثة مستشفى السلط

دينا
من أحداث أمس


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة ، الدكتور عدنان عباس، أن أعمار المتوفين في حادثة مستشفى السلط الحكومي، والذين تم التعامل معهم من قبل "الطب الشرعي" تراوحت بين (45 - 102) عاما.

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ولفت عباس ، الأحد، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن عدد الأشخاص الذي قام بالكشف عنهم هو (7) للغايات القضائية ، والذين راحوا ضحية نقص الأكسجين.

 

وكان مدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الدكتور عدنان عباس، أعلن في وقت سابق ، أن السبب وراء الوفيات في مستشفى السلط الحكومي هو “نقص الأكسجين".

 

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