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السبت، 13-03-2021 03:43 م

الطب الشرعي يكشف أعمار المتوفين بحادثة مستشفى السلط

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الوكيل الاخباري - قال مدير الطب الشرعي الدكتور عدنان عباس إنه تم تشريح 7 جثامين وأخذ عينات من الرئتين حيث تبين وفاتهم جميعاً بسبب نقص الاكسجين المفاجئ.
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وأضاف عباس في حديثه لـ"المملكة" السبت إن الوفاة وقعت بين الساعة السابعة والسابعة والنصف؛ وأن تشريح الجثامين تم بعد الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم.

وأضاف: المتوفون ثلاث نساء وأربعة رجال وأعمارهم جميعاً فوق عمر الأربعين. 

وأشار إلى أنه لم تصل للتشريح سوى هذه الجثامين السبعة. 

وكان وزير الصحة المستقيل نذير عبيدات قد صرح بأن عدد المتوفين 6 بسبب حادثة انقطاع الاكسجين إلا أن الطب الشرعي أكد أن عدد الوفيات 7. 

 




 

 


 

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