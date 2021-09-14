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الثلاثاء، 14-09-2021 09:15 ص

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الطفلة لين

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الوكيل الاخباري- أكد تقرير الطب الشرعي عن سبب وفاة الطفلة لين التي خضعت لعملية جراحية قبل وفاتها في مستشفى البشير.

وقال مدير مديرية الطب الشرعي في وزارة الصحة حسن الهواري إن وفاة الطفلة لين جاءت بسبب تجرثم الدم الناتج عن التهاب الجلتون نتيجة انفجار الزائدة الدودية.

وبين الهواري، إن انفجار الزائدة الدودية أدى الى التهاب في البطن، وانتقاله الى الدم ما ادى إلى تجرثمه.

واشار إلى أن وزارة الصحة شكلت لجنة تحقيق في حادثة وفاة الطفلة لين، لمحاسبة المخطأ اذا ثبت ذلك.

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