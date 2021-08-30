الطب الشرعي يكشف سبب وفاة رضيعة الزرقاء

الوكيل الاخباري- أكد تقرير الطب الشرعي ان الطفلة الرضيعة التي توفيت أمس في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء بعد ان نسيتها والدتها في السيارة ، قد توفيت بسبب استنشاقها الحليب.
وبين التقرير ان سبب وفاة الرضيعة باستنشاق مادة الحليب حيث جرى تسليم جثة الرضيعة تمهيدا لدفنها.
ولقيت رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر صباح أمس الأحد، حتفها بعد ان نسيتها والدتها لها داخل المركبة المركونة في ساحة المركبات داخل مستشفى الأمير فيصل الحكومي بلواء الرصيفة.
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