الطب الشرعي يكشف سبب وفاة رضيعة الزرقاء

الوكيل الاخباري- أكد تقرير الطب الشرعي ان الطفلة الرضيعة التي توفيت أمس في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء بعد ان نسيتها والدتها في السيارة ، قد توفيت بسبب استنشاقها الحليب.



وبين التقرير ان سبب وفاة الرضيعة باستنشاق مادة الحليب حيث جرى تسليم جثة الرضيعة تمهيدا لدفنها.



ولقيت رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر صباح أمس الأحد، حتفها بعد ان نسيتها والدتها لها داخل المركبة المركونة في ساحة المركبات داخل مستشفى الأمير فيصل الحكومي بلواء الرصيفة.

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