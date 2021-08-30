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الإثنين، 30-08-2021 09:19 ص

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة رضيعة الزرقاء

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الوكيل الاخباري- أكد تقرير الطب الشرعي ان الطفلة الرضيعة التي توفيت أمس في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء بعد ان نسيتها والدتها في السيارة ، قد توفيت بسبب استنشاقها الحليب.

وبين التقرير ان سبب وفاة الرضيعة باستنشاق مادة الحليب حيث جرى تسليم جثة الرضيعة تمهيدا لدفنها.

ولقيت رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر صباح أمس الأحد، حتفها بعد ان نسيتها والدتها لها داخل المركبة المركونة في ساحة المركبات داخل مستشفى الأمير فيصل الحكومي بلواء الرصيفة.

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