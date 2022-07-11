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الإثنين، 11-07-2022 04:43 م

الطب الشرعي يوضح حول وفاة رضيعة داخل أحد مطاعم إربد

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الوكيل الإخباري- أثبتت نتائج التشريح للطفلة البالغ عمرها 7 شهور، والتي توفيت أمس الأحد داخل مطعم في مدينة إربد، أن الوفاة كانت طبيعية. 

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وقال مصدر مسؤول في مركز الطب الشرعي بإقليم الشمال أن الطفلة التي تم إسعافها من أحد المطاعم في مدينة إربد إثر إصابتها بحالة اختناق أثناء الرضاعة، وصلت إلى المستشفى وهي متوفاة ولا تظهر عليها أي علامات للحياة.


يُذكر أن الأجهزة الأمنية في شرطة إربد باشرت التحقيق، ليل الأحد/ الاثنين، بوفاة طفلة أثناء وجودها داخل أحد المطاعم في شارع الجامعة . 


وقال المصدر إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات بوجود حالة تشنج لطفلة تبلغ من العمر 7 أشهر داخل أحد المطاعم في شارع الجامعة بمدينة إربد.


وأشار إلى أنه تم إسعاف الطفلة من قبل ذويها إلى مستشفى الأميرة رحمة الحكومي، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة. (الغد)


 




 

 


 

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