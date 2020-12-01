الطراونة: ارتفاع إصابات كورونا بين الكوادر الطبية

الوكيل الإخباري - قال القائم بأعمال نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، إن الأردن فقد منذ بداية جائحة كورونا 18 طبيباً جراء اصابتهم بالفيروس.

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وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية، أن عدد الاصابات بين الكوادر الطبية تقاس بالمئات منذ بدء الجائحة، بينها اصابات بسيطة لم تظهر عليها أعراض وأخرى استدعى دخولها الى المستشفى.



وأوضح الطراونة، أن 15 طبيبا مصاباً بفيروس كورونا يرقدون الان في أقسام العناية الحثيثة، و5 أطباء على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وبين أن الاصابات بين الكوادر الطبية ترتفع مع ازدياد أعداد الاصابات المحلية بكورونا.



وأشار إلى أن وفيات الاطباء في الاردن مقارنة بالدول الإقليمية والاوروبية قليلة، متمنياً عدم ارتفاع الاصابات والوفيات بين الكوادر الطبية.



ولفت إلى أن الوقت الذي يقضيه الاطباء مع مرضى الكورونا في المستشفيات، يمثل عاملاً هاما في انتقال الفيروس للكوادر الطبية، مشدداً على توفر كافة وسائل السلامة في المستشفيات.



ودعا الطراونة الكوادر الطبية الى الحذر الشديد خلال التعامل مع مصابي كورونا عبر الالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية والبروتوكول الطبي المعتمد لحماية أنفسهم وأسرهم من العدوى.



