الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

حقيقة تساقط الثلوج خلال أيام

ألمانيا: 388 وفاة و13604 إصابات جديدة بكورونا

بعد إيعاز من مدير الأمن .. كشف لغز جريمة قتل بالزرقاء قبل سنوات

توضيح حكومي بشأن الحظر الجزئي والإغلاقات

وفيات الثلاثاء 1/12/2020

أسعار الذهب الثلاثاء 1/12/2020

حالة من عدم الاستقرار الجوي مساء

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية ودائرة تنظيم المدن والقرى غداً

الضمان: تعليق دوام إدارة فرعي ضمان العقبة وعجلون حتى مساء الثلاثاء

شاهد بالفيديو القبض على اخطر مجرم بعمان

الثلاثاء، 01-12-2020 10:50 ص

الطراونة: ارتفاع إصابات كورونا بين الكوادر الطبية

24


الوكيل الإخباري - قال القائم بأعمال نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، إن الأردن فقد منذ بداية جائحة كورونا 18 طبيباً جراء اصابتهم بالفيروس.

اضافة اعلان

وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية، أن عدد الاصابات بين الكوادر الطبية تقاس بالمئات منذ بدء الجائحة، بينها اصابات بسيطة لم تظهر عليها أعراض وأخرى استدعى دخولها الى المستشفى.


وأوضح الطراونة، أن 15 طبيبا مصاباً بفيروس كورونا يرقدون الان في أقسام العناية الحثيثة، و5 أطباء على أجهزة التنفس الاصطناعي.


وبين أن الاصابات بين الكوادر الطبية ترتفع مع ازدياد أعداد الاصابات المحلية بكورونا.


وأشار إلى أن وفيات الاطباء في الاردن مقارنة بالدول الإقليمية والاوروبية قليلة، متمنياً عدم ارتفاع الاصابات والوفيات بين الكوادر الطبية.


ولفت إلى أن الوقت الذي يقضيه الاطباء مع مرضى الكورونا في المستشفيات، يمثل عاملاً هاما في انتقال الفيروس للكوادر الطبية، مشدداً على توفر كافة وسائل السلامة في المستشفيات.


ودعا الطراونة الكوادر الطبية الى الحذر الشديد خلال التعامل مع مصابي كورونا عبر الالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية والبروتوكول الطبي المعتمد لحماية أنفسهم وأسرهم من العدوى.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920201121245613083994

لجنة الأوبئة تكشف عن سبب ارتفاع إصابات كورونا بالشمال

ثلج

حقيقة تساقط الثلوج خلال أيام

43740897b8524eebf6417ecc58b43e1b

بعد إيعاز من مدير الأمن .. كشف لغز جريمة قتل بالزرقاء قبل سنوات

حظ

توضيح حكومي بشأن الحظر الجزئي والإغلاقات

الأردن

السفير الروماني: الاردن عامل ثابت للتوازن والاعتدال في المنطقة

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

إغلاق 11 منشأة في عمان لمخالفتها أوامر الدفاع

أخبار متعلقة
1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

ترتيب مخيف للأردن بإصابات كورونا عقب نتائج الأمس

22

رسالة مؤثرة من طبيب أردني: بدأنا نسمع النداء الأخير

1020201711260765075286

تعليق الدوام بالمؤسسة الاستهلاكية المدنية بسبب كورونا

320202223202137760200

مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة: جميع الخيارات مفتوحة

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

الحكومة: إجراءات للحد من انتشار كورونا بالأردن

15

ربابعة: لا وفيات بكورونا بين ممرضي الأردن