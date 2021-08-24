الطراونة : الشهر القادم حاسم في الاردن

الوكيل الاخباري - حذر استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، من التراخي في مراقبة الاجراءات الوقائية من قبل الجهات الرسمية في ظلّ حالة عدم التزام المواطنين بتلك الاجراءات، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في الشهر المقبل سيكون على المحكّ في ظلّ خطة الانفتاح وعودة القطاعات للعمل، فإما أن نحافظ على الاستقرار أو نتعرض لانتكاسة.



وأضاف الطراونة في تصريحات صحفية إن الحكومة مطالبة بتشديد الاجراءات وحثّ المواطنين على الالتزام بالأساليب الوقائية واعتبار الكمامة والتباعد مثل اللقاحات تماما، مشيرا إلى أن عدد الاصابات في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب الكيان الصهيوني، عاد ليرتفع بعدما كانت في وضع مستقرّ، وذلك نتيجة التراخي بالالتزام باجراءات الوقاية العامة.

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