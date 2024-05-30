الخميس 30-05-2024
الوكيل الاخباري
 

2367 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

أمين عمان يلتقي القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن

أمانة عمان تطلق حملة لمكافحة التدخين في الأماكن العامة

عطاء صادر عن شركة المناصير - تفاصيل

قرار بوقف تصدير البطاطا وفتح باب استيراد الليمون لضبط الأسعار

وزارة الزراعة توضح بشأن اسعار وعدم توافر الدجاج بالاسواق

ضبط حفارة مخالفة في معان وحجزها

توقيف موظف بأوقاف معان اختلس 20 ألف دينار

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 36224 منذ 7 اكتوبر

افتتاح متحف الأمن العام في العقبة

الخميس، 30-05-2024 03:06 م

الطراونة: الصوامع تلعب دورا حيويا في تحقيق الأمن الغذائي

WhatsApp Image 2024-05-30 at 3.05.02 PM


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين المهندس عماد الطراونة، أن الصوامع التخزينية والمستودعات لعبت دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير بنية تحتية ملائمة لتخزين المواد الغذائية، حيث تساهم هذه المرافق في الحفاظ على استقرار إمدادات الغذاء وضمان توفره للمجتمع بشكل مستدام.

اضافة اعلان


وقال الطراونة في محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع مساء أمس، بعنوان "دور الصوامع في الأمن الغذائي"، إن الشركة عملت على عدة مشاريع للحد من التحديات ومواجهة أية أزمات مستقبلية في موضوع الأمن الغذائي من خلال مشاريعها على مدى السنوات العشرة السابقة، حيث كان إجمالي السعة التخزينية للصوامع سابقاً (450 ألف طن) تم العمل على توسيعها لتصل إلى حوالي (740 ألف طن)، وتم تجهيزها جميعا بمعدات المناولة اللازمة والغرابيل والموازين ومعدات التبخير والتعبئة والتغليف.


وأضاف، إن الشركة تساهم مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتحقيق الأمن الغذائي في السوق وتوفير المواد الغذائية الأساسية للتسهيل على القطاع الخاص استيراد أكبر كميات من المواد الغذائية الأساسية لزيادة المخزون وتجنباً لارتفاع الأسعار محلياً، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.


وبين أنه ولتشجيع القطاع الخاص وتقليل الكلف عليه، قامت الشركة بتقديم مستودعاتها لهم بأسعار أقل من الكلف، حيث تم تخفيض الأجرة بنسبة تتجاوز 40 بالمئة للمواد الغذائية، ما جعل عدد من شركات القطاع الخاص تبادر بالتخزين لمادة السكر والأرز وبالأجرة المخفضة، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت في وقت مناسب في ظل ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الأزمة في البحر الأحمر واحتمال ارتفاعات تضخمية في الأسعار العالمية.


وعرض العوامل المؤثرة على الأمن الغذائي في الأردن ودور الشركة في الحد من هذه العوامل، مؤكدا دور الشركة في المحافظة على سلامة وجودة المخزون، حيث يوجد مختبر متخصص لدى الشركة يقوم بالفحص الدوري على الكميات المخزنة بشكل يومي وأسبوعي وشهري، بالإضافة للجهات الرقابية الرسمية مؤسسة الغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة والتموين.


وأشار إلى تزايد معدل استهلاك القمح في الأردن منذ عام 2010 - 2024 والتغيرات في أنماط الاستهلاك والتغذية، نتيجة للنمو السكاني الحالي، مبينا أنه في عام 2010 كان متوسط استهلاك القمح الشهري حوالي 55 ألف طن، وفي عام 2013 كان متوسط الاستهلاك الشهري حوالي 80 ألف طن، وعام 2024 ارتفع متوسط الاستهلاك حوالي 90 ألف طن، لافتا إلى أن استيعاب النمو السكاني يكون من خلال زيادة السعات التخزينية للمواد الغذائية الذي يعد جزءًا مهمًا من استراتيجية الأمن الغذائي، حيث أن زيادة السعات التخزينية يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار الغذائي وتقليل الفاقد والهدر، وضمان توفر الغذاء على مدار العام.


من جانبه عرض رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة، للتحديات الرئيسة التي تواجه الأمن الغذائي والغذاء الذكي في الأردن والحلول التي ستساهم خلال المرحلة القادمة في تأمين الغذاء المتزن، مشيدا بالخطوات التي قامت بها الحكومة الأردنية في موضوع الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
15f0b72858b50c9edb5f5618f349277f

2367 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

IMG-20191222-WA0025

انطلاق أعمال مؤتمر مجموعة سكك حديد الشرق الأوسط

6385267909073506549

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحقق ملايين المشاهدات على منصة "نتفلكس" بمشاركتها السينمائية في برنامج أقوى قوات العالم

1717056865116

التوثيق الملكي الأردني يطلق العدد الأول من مجلة رغدان العلمية

ألغام-داعش-تهدد-أمن-العراق-800x549

الأردن يشارك بالمؤتمر الدولي في موضوع إزالة الألغام للأغراض الإنسانية

1717070854607

أمين عمان يلتقي القائم بأعمال سفارة الإمارات في الأردن

أخبار متعلقة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 10 ملايين كيس "بولي بروبلين"

M63A9710 - Copy

هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية رغم حملهم للجنسية الأردنية

مقاس-الحاويات-2

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول

1715279698518

الزرقاء: إطلاق مدرسة حقلية في دار تربية الأحداث

1715261717903

جلسات تثقيفية حول التربية الإعلامية في الطفيلة

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n (1)

المهندسين تعقد ملتقى التواصل للمهندسين المدنيين الأحد المقبل