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الأربعاء، 09-02-2022 08:34 ص

الطراونة: تقديرات بوصول الأردن للمناعة المجتمعية - أرقام

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، إن التقديرات تشير إلى أن معدل المناعة المجتمعية في الأردن تتراوح بين 40 - 60 % بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

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وبيّن الطراونة لـ " الوكيل الإخباري" أنه يجب أن تصل نسبة المناعة المجتمعية إلى 85% حتى يصبح الوباء آمناً على المجتمع، مدللاً على أن الأردن اقترب نوعاً ما من تحقيق هذه المناعة.


وأوضح أنه لا يمكن التنبؤ إذا ما سيحدث موجات كورونا جديدة في الأردن خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه قد يحدث متحورات جديدة، الا أن شدتها أو ضعفها لا يمكن الحكم عليها، ولا يمكن معرفة إذا ما سوف تشكل هذه المتحورات موجات جديدة.


ونوه الطراونة، إلى أنه ومع وصول الموجة الحالية الرابعة إلى ذروتها خلال اسبوع او 10 أيام قادمة، فإنه من المتوقع أن تتراجع بشكل متسارع.


وأشار إلى أنه يمكن التخلص من الوباء عندما تصل المناعة المجتمعية في كل العالم إلى 85% حينها يصبح الوباء آمن.

 

وسجلت المملكة، أمس الثلاثاء، أعلى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا، وصلت إلى 22 الفا و 720 اصابة، وبنسبة ايجابية وصلت إلى 30.11%. 


 




 

 


 

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