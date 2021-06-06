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الأحد، 06-06-2021 01:43 م

الطراونة : دول العالم تراقب عن كثب السلالات المتحورة

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الوكيل الاخباري - قال القائم باعمال نقيب الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة ان منظمة الصحة العالمية ودول العالم تراقب عن كثب السلالات  المتحورة الهندية والفيتنامية نظرا لكونها مخترقة للتطعيم وسجلت حالات لاشخاص تم تطعيمهم .
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 واضاف ان الاردن يمكن ان يتجنب هذا النوع من السلالات من خلال فحص المسافرين القادمين الى الاردن عبر تلك الدول وتشديد الاجراءات عليهم اضافة الى التركيز على المسافرين من الدول التي ظهرت بها متحورات .

وبين ان الوضع الوبائي بالاردن مازال مستقرا  ومن المتوقع ان يستمر هذا الاستقرار لمدة اسبوعين بعد فتح القطاعات مشيرا الى ان الاسبوعين مابعد فتح القطاعات هما اللذان سيحددان طبيعة الوضع الوبائي .

ولفت الى ان حملات التطعيم اسهمت بشكل كبير بتخفيف الحالات وحتى ولو تعرضنا لموجة ثالثة لن يشكل ذلك خطرا كبيرا .

 




 

 


 

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