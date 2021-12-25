السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 05:35 م

الطراونة : ظهور حالات من أوميكرون في الأردن يزيد من صعوبة الحالة الوبائية

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 الوكيل الاخباري - قال اخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية، الدكتور محمد الطراونة ان ظهور حالات من المتحور أوميكرون في الأردن يزيد من صعوبة الحالة الوبائية ويعرض البلاد إلى موجة جديدة من الإصابات وبالتالي فإن أي تجمعات في هذا الوقت غير آمنة وغير سليمة.

واضاف الطراونة في تصريحات صحفية ان خصائص المتحور أوميكرون التي تجعله خطراً على التجمعات بكافة أشكالها، ومنها سرعة انتشاره التي تفوق متحور الدلتا بثلاثة اضعاف .

وبين الطراونة ان أوميكرون لديه طفرة الهروب المناعي التي تساعده على الهروب من جهاز المناعة، وبالتالي يمكنه إصابة الأشخاص المصابين سابقاً بمتحورات أخرى وإصابة الاشخاص الملقحين كما يصعب تشخصيه بفحص pcr العادي إذ يحتاج لفحص التسلسل الجيني.

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