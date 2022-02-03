الطراونة لـ الوكيل : الموجة ستمتد حتى شهر رمضان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة ان ذروة الموجة الحالية قد تكون طويلة نظرا لسرعة انتشار المتحور اوميكرون والمتحورات الناتجة عنه، وقد تزيد اعداد الاصابات عن 20 الف يومياً .



ورجح الطراونة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن تمتد الموجة الحالية حتى شهر رمضان المبارك، نظرا لوجود خاصية للمتحور اوميكرون وBA2 و BA3 باصابة الاشخاص الذين اصيبوا سابقا والذين تلقوا المطعوم، وهنا تكمن خطورته.

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