الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

بالأسماء.. مراكز فحص كورونا العاملة الجمعة

الطراونة لـ الوكيل : الموجة ستمتد حتى شهر رمضان

الأشغال تعلن خطة الطوارئ اعتباراً من صباح الجمعة استعداداً للمنخفض الجوي

وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض

دروس وعظية في مساجد مأدبا

39 قضية اعتداء على سائقي التوصيل في عمان بينها تهم بالشروع بالقتل

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض وأماكن تساقط الثلوج

الجامعة العربية ترحب بتقرير العفو الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

قطر : وفاتان و1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إربد: ورشة توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة

الخميس، 03-02-2022 07:32 م

الطراونة لـ الوكيل : الموجة ستمتد حتى شهر رمضان

120229205932841807672


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة ان ذروة الموجة الحالية قد تكون طويلة نظرا لسرعة انتشار المتحور اوميكرون والمتحورات الناتجة عنه، وقد تزيد اعداد الاصابات عن 20 الف يومياً .

ورجح الطراونة في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن تمتد الموجة الحالية حتى شهر رمضان المبارك، نظرا لوجود خاصية للمتحور اوميكرون وBA2 و BA3 باصابة الاشخاص الذين اصيبوا سابقا والذين تلقوا المطعوم، وهنا تكمن خطورته.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202015182250599851797

بالأسماء.. مراكز فحص كورونا العاملة الجمعة

61efd3be6a284

الأشغال تعلن خطة الطوارئ اعتباراً من صباح الجمعة استعداداً للمنخفض الجوي

الاوقاف

دروس وعظية في مساجد مأدبا

272820725_648051526637080_2297559914374979438_n

39 قضية اعتداء على سائقي التوصيل في عمان بينها تهم بالشروع بالقتل

12022252203209086834

جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم الليبية تبحثان التعاون المشترك

1020212421035873675841

بلدية الرصيفة تنفذ حملة لتقليم الأشجار المتداخلة مع خطوط الكهرباء

أخبار متعلقة
12022229957983761276

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

120229132715250785471

طبيب اردني : موجة جديدة في الاردن خلال اسبوعين