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الأربعاء، 21-12-2022 11:27 ص

الطراونة: مخزون الصوامع بوضع آمن

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين المهندس عماد الطراونة، إنه لم يحدث أي تأثير في سلاسل الإمداد، مؤكدا أن المخزون في الصوامع بوضع آمن.

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وأكد أن الشركة كانت على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطة الطوارئ وترتيب العمل على مدار 24 ساعة من أجل شحن وتشغيل المتوفر من المخزون عن طريق الشاحنات المتاحة وبمساعدة الجهات المعنية و تزويد المطاحن بمادة القمح ومراكز الأعلاف بمادة الشعير السائب والمشول أولاً بأول.


وأوضح أن صوامع العقبة خرجت أمس الثلاثاء، 15 الف طن حبوب، مشيرا الى أن عجلة العمل في الصوامع عادت لوضعها الطبيعي واستئناف حركة الشحن في جميع المحافظات.


وأكد أن السعة التخزينية لمجمع العقبة تبلغ (180) ألف طن، ما ساعد على تزويد المطاحن والمخابز بمادة القمح والطحين ومراكز الأعلاف بمادة الشعير السائب والمشول أولاً بأول.


وقال الطراونة، إن الشركة لديها خطة مخاطر لأي ظرف طارئ أو أزمات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، نتيجة توفير مخزون استراتيجي من مادتي القمح والشعير حيث يوزع المخزون ضمن محافظات المملكة.


وأشار إلى ان الشركة تعمل على تزويد المطاحن والمخابز بمادة القمح ومراكز الأعلاف من الشعير والنخالة وغالباً ما يتم تطوير هذه الخطط والتحضير لها وبما يضمن سلامة المخزون وهي مستعدة للتعامل مع التغيرات الجوية للأيام المقبلة.

 




 

 


 

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