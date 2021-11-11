الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق منصة مشروع تمكين المرأة بالقطاع السياحي خلال مرحلة التعافي من كورونا

الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات

الحكومة : توجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة

القوات المسلحة تنفذ تمرينا في المنطقة العسكرية الشرقية

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

الاوبئة : على الحكومة تشديد الرقابة

الاوبئة تكشف حقيقة ظهور متحور هيهي

الطراونة : وضع اصابات المدارس صعب جدا

الخميس، 11-11-2021 03:57 م

الطراونة : وضع اصابات المدارس صعب جدا

مدرسة


الوكيل الاخباري - اكد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة ان المدارس اصبح الوضع فيها صعب جدا واعتقد ان الارقام الحقيقية للاصابات أضعاف ما يتمّ اعلانه، لافتا إلى أن الموجة الرابعة ستكون مختلفة تماما عن الموجات السابقة حيث ستكون اعداد الاصابات مرتفعة وأعداد الدخولات أقل بسبب التطعيم.

وحذّر في تصريحات صحفية من ارتفاع ايجابية الفحوصات والتركيز على المدارس والجامعات نظرا لكونها تشكل تجمعات، مشيرا إلى أن أي زيادة بأعداد الاصابات ونسبة الفحوصات الايجابية يستلزم وقف كافة اشكال التجمعات نظرا لكونها تشكل تهديدا للأمن الصحي الاردني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202111144842523614586

إطلاق منصة مشروع تمكين المرأة بالقطاع السياحي خلال مرحلة التعافي من كورونا

1020212223582222346919

الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة : توجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة

1120217161922112643996

القوات المسلحة تنفذ تمرينا في المنطقة العسكرية الشرقية

11202110164349508622286

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

11202111151342419285230

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

أخبار متعلقة
طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

البلبيسي يؤكد على ضرورة اعطاء المطعوم لطلبة المدارس

fd1a6c95-169c-4649-9a32-9b8a581613e8_1

تعارض الادوية مع لقاح كورونا والخضوع للعمليات الجراحية .. وأطباء يجيبون

10202124111421775334556

استشاري يحذر من انتكاسة وبائية شديدة جدا بالاردن

112021191628260199031

الطراونة : الأردن انتكس وبائيا بحسب ما تظهره جميع المؤشرات

10202121202415312494149

الحكومة : هناك انعدام في التزام المواطنين

820213175742254335584

تحذير من دخول الاردن موجة جديدة بكورونا