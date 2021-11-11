الطراونة : وضع اصابات المدارس صعب جدا

الوكيل الاخباري - اكد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة ان المدارس اصبح الوضع فيها صعب جدا واعتقد ان الارقام الحقيقية للاصابات أضعاف ما يتمّ اعلانه، لافتا إلى أن الموجة الرابعة ستكون مختلفة تماما عن الموجات السابقة حيث ستكون اعداد الاصابات مرتفعة وأعداد الدخولات أقل بسبب التطعيم.



وحذّر في تصريحات صحفية من ارتفاع ايجابية الفحوصات والتركيز على المدارس والجامعات نظرا لكونها تشكل تجمعات، مشيرا إلى أن أي زيادة بأعداد الاصابات ونسبة الفحوصات الايجابية يستلزم وقف كافة اشكال التجمعات نظرا لكونها تشكل تهديدا للأمن الصحي الاردني.

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