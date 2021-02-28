الطراونة يتوقع عدم اللجوء للحظر الشامل برمضان وتمديد ساعات الحظر

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، عدم وجود أية دراسات علمية تؤكد أن حظر اليوم الواحد يجدي نفعا في عدم الانتشار الوبائي، مشيرا في ذات السياق إلى أن كلّ دولة لها أسلوب مختلف في مواجهة انتشار فيروس كورونا يستند إلى طبيعة ذلك البلد.وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الموجة الحالية ستمتد إلى منتصف شهر آذار المقبل إذا استمرت على هذه الوتيرة، وسيبدأ المنحنى الوبائي بالانخفاض بعد منتصف شهر آذار، بشرط التزام الناس بوسائل الوقاية وتشديد الرقابة عليها، مرجحا عدم لجوء الحكومة إلى الحظر الشامل في شهر رمضان إذا انخفض المنحنى والتزم الناس، فيما ستقتصر الاجراءات على تمديد ساعات الحظر لتقليل الاختلاط والتشدد بالاجراءات الوقائية.