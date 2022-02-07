الطراونة : يجب تأخير دوام المدارس أو العودة للتعليم عن بُعد

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الإثنين، 07-02-2022 07:39 م

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الوكيل الاخباري -  قال الدكتور محمد الطراونة أخصائي الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة إن الوضع الوبائي في المملكة مقلق للغاية الآن وأن المؤشرات بدأت بالصعود لتصل إلى مستويات مقلقة بالفعل.

وأضاف في تصريح لـصحيفة الغد بأن الوصول إلى نسبة فحوصات إيجابية إلى 30% هي نسبة خطيرة خاصة بالتزامن مع ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا مبيناً أن الرقم المعلن المتعلق بعدد الإصابات النشطة والذي وصل إلى 145 ألف إصابة ليس هو الرقم الفعلي.

وحول موضوع العودة للمدارس في الفصل الثاني بالموعد الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في 20/2/2022 قال الطراونة إنه من غير المناسب عودة الطلبة في ظل ارتفاع عدد الإصابات.

وأكد على أنه يجب تأجيل بدء الفصل الثاني لحين الوصول الانتهاء من ذروة الموجة الحالية التي لم نصل إليها بعد أو الرجوع للفصل الثاني باعتماد التعليم عن بُعد .

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